Hall gewinnt mit Topleistung Siebenkampf in Götzis

Anna Hall hat das Mehrkampfmeeting der Leichtathleten in Götzis gewonnen und mit der Jahresweltbestleistung von 6.988 Punkten die 7.000-Punkte-Marke nur knapp verpasst. Platz zwei ging am Sonntag an die Britin Katarina Johnson-Thompson (6.556), Dritte wurde die Polin Adrianna Sulek (6.480). Beste Österreicherin wurde Isabel Posch, die als 15. mit 6.021 ihre beste Karriereleistung erreichte.

BILD: SN/APA/EXPA/PETER RINDERER/EXPA/PET Hall souverän Götzis-Siegerin

Sie ist erst die vierte Österreicherin, die die 6.000er-Marke knackte. Chiara-Belinda Schuler schrammte als 19. mit 5.916 Zählern daran vorbei. Sarah Lagger trat zum abschließenden 800-m-Lauf nicht mehr an. "Ich bin einfach nur glücklich, es fühlt sich großartig an. Ich kann es nicht erwarten, wieder weiterzuarbeiten und für die WM bereit zu sein", sagte Hall.