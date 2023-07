Halleiner Leichtathletin eilt in sechs Monaten von der Reha zum Titel

Bestleistungen sind Anna Buchners Alltag: In der HTL bekommt sie Leistungsstipendien, im Wurfkäfig wurde sie kürzlich Doppelstaatsmeisterin. Und das nur sechs Monate nach einem Kreuzbandriss.

Ganz überraschend wären Anna Buchners Erfolge eigentlich nicht gewesen - schon 2022 hatte die heute 17-Jährige die U18-Titel im Diskuswurf und Kugelstoßen geholt und stand sogar in der U20 auf dem Stockerl. Aber nach einem Kreuzbandriss beim Skifahren Anfang Jänner 2023 waren statt Kraft- und Techniktraining erst einmal Krücken und Physiotherapie angesagt: "Vom Knie her ging's mir eigentlich immer ganz gut, und schnell nach der OP konnte ich zumindest wieder mit Oberkörpertraining anfangen. Aber psychisch hab ich's schon gemerkt, mental fällst du da einfach in Loch, bist nervös bei Wettkämpfen und machst dir dann Druck, dass du wieder so stark wie vorher performen musst." Aber es klappte: Am ersten Juli-Wochenende triumphierte sie im Kugelstoßen mit persönlicher Bestleistung von 11,61 Metern im Kugelstoßen (gleichzeitig ein U18-Meisterschaftsrekord) sowie mit 35,91 Metern im Diskuswurf.

Mit sieben Jahren hatte Buchner ihre Freude an der Leichtathletik entdeckt: "Ich habe das bei der ,Jugend zum Sport'-Aktion in Rif ein paar Mal ausprobiert." Vor drei Jahren spezialisierte sich die Athletin, die für Union Salzburg Leichtathletik antritt, dann auf die Wurfdisziplinen. Seitdem trainiert sie Wurfspezialist Ernst Grössinger: "Anna macht ihre Begeisterung für den Sport aus, sie hat Freude daran, das hilft ihr, ihr Talent zu nutzen." Prognosen über die Zukunft der talentierten Halleinerin wagt er im TN-Gespräch aber noch keine: "Sie hat definitiv Perspektive, mit ihrer Größe von 1,85 hat sie schöne Hebel und viel Fleiß und Begeisterung. Aber der wirkliche Leistungsbereich beginnt erst jetzt."

"Zu viel Freizeit ist eh nicht gut, mir wird schnell langweilig."

Leistung bringt Buchner nicht nur sportlich: Sie besucht den Maschinenbau-Zweig der Halleiner HTL und bekommt heuer das zweite Jahr in Folge ein Leistungsstipendium der Wirtschaftskammer für ihren Notenschnitt unter 1,4. "Ich habe immer schon gern meinem Papa beim Handwerken zugeschaut, das taugt mir einfach voll, zu schrauben, etwas zu fertigen." Ebenfalls vom Papa, einem Piloten, kommt die Begeisterung fürs Fliegen: Im Sommer will sie den Segelflugschein machen, als Sommerjob arbeitet sie im Hangar 8 der Flying Bulls.

Die Kombination aus Vollzeit-Schule und Sport sei zwar stressig, "aber ich tue beides gern, der Sport ist quasi meine Auszeit." Drei Abende die Woche feilt sie bei Grössinger an ihrer Wurftechnik, die restlichen vier Abende ist Ausdauer- und Krafttraining angesagt. In ihrer Freizeit spielt sei mit Freunden Volleyball oder geht Wakeboarden im Waldbad: "Zu viel Freizeit ist eh nicht gut, mir wird schnell langweilig."

Dem Sport möchte sie auf jeden Fall auch nach der Matura in zwei Jahren treu bleiben, "ob professionell oder nicht, ich werde sicher dran bleiben, weil's mir einfach Spaß macht, da geht nicht primär um Erfolge, Titel oder Weiten".

Das betont auch Trainer Ernst Grössinger: "Darum geht es in der Leichtathletik. In den Profisport schafft es nur ein winziger Prozentsatz, das sollte nicht das oberste Ziel sein, sondern der Spaß. Dann profitiert man irrsinnig für's spätere Leben und den Beruf. Da kenne ich viele Beispiele, die zehren noch Jahre später von dem Ehrgeiz und der Konsequenz, die sie sich im Sport erarbeitet haben. Und wie weit du im Sport kommst, das muss man sich dann anschauen, da muss vieles zusammenpassen."