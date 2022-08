Haller düpiert bei Cyclassics-Sieg Van Aert und Co.

Der Kärntner Marco Haller hat beim World-Tour-Rennen Cyclassics in Hamburg einige Topstars düpiert und seinen bisher wertvollsten Sieg gefeiert. Der 31-Jährige behauptete sich am Sonntag nach 205 Kilometern unterstützt von seinem Bora-Teamkollegen Patrick Konrad in einer Fünfer-Spitzengruppe vor Tour-de-France-Etappensieger und -Punktetrikotgewinner Wout van Aert (Jumbo). Dritter wurde mit Quinten Hermans (Intermarche) ein weiterer Belgier, Konrad nach Helferdiensten Fünfter.

Für den vor der Saison zum deutschen Rennstall gewechselten Haller ist es der zweite Saisonsieg. Im Mai hatte er eine Etappe der Norwegen-Rundfahrt für sich entschieden.