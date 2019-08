Hamilton baute WM-Führung mit Ungarn-Triumph aus

Lewis Hamilton hat seine Führung in der Formel-1-WM am Sonntag mit einer beherzten Fahrt und guter Strategie im Grand Prix von Ungarn ausgebaut. Der Mercedes-Star triumphierte in Mogyorod bei Budapest nach einem lange Zeit spannenden Duell mit Pole-Position-Mann Max Verstappen. Das entscheidende Überholmanöver lancierte der Engländer mit besseren Reifen erst vier Runden vor Schluss.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Hamilton entschied Rennen vier Runden vor Schluss für sich