Hamilton-Bestzeit im ersten Ungarn-Training

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist mit der Trainingsbestzeit in das letzte Grand-Prix-Wochenende vor der Sommerpause gestartet. Der fünfmalige Formel-1-Weltmeister drehte am Freitag im eineinhalbstündigen ersten Freien Training in 1:17,233 Minuten die schnellste Runde. Mit 0,165 Sekunden Rückstand kam Deutschland-Rennsieger Max Verstappen (Red Bull) auf den zweiten Platz.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Hamilton gab diesmal gleich von Anfang an Gas