Hamilton siegte dank Vettel-Zeitstrafe in Kanada

Lewis Hamilton hat seine Führung in der Formel-1-WM am Sonntag mit einem glücklichen Sieg in Kanada ausgebaut. Der Mercedes-Star fuhr in Montreal zwar nicht als Erster über die Ziellinie, profitierte aber von einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe für seinen Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel. Dieser war von der Strecke abgekommen und soll Hamilton nach Meinung der Sportkommissäre danach gefährdet haben.

SN/APA (AFP)/Dan Mullan Hamilton soll von Vettel gefährdet worden sein