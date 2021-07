Hamilton verlängert Mercedes-Vertrag um zwei Jahre bis 2023

Lewis Hamilton fährt weitere zwei Jahre und so bis 2023 für Mercedes in der Formel 1. Das gab das Team am Samstag in Spielberg im Rahmen des Grand Prix von Österreich bekannt. Der aktuelle Einjahres-Vertrag des siebenfachen Weltmeisters aus England wäre mit diesem Jahr abgelaufen. "Es ist aufregend, dass wir die Partnerschaft um zwei Jahre verlängern. Wir haben viel zusammen erreicht aber es gibt noch viel zu erreichen. Auf und abseits der Piste", sagte der 36-jährige Brite.

