Bis zum Match gegen Deutschland hatte Österreich eine starke Europameisterschaft gespielt. In der Vorrunde setzte man mit drei Siegen ein international beachtetes Ausrufezeichen, in der Hauptrunde gelang es, die Weltklassemannschaften von Spanien und Kroatien zumindest phasenweise zu ärgern. Ausgerechnet gegen Deutschland reichte es nur zu einer starken Anfangsphase, in der man aber klar sah, dass der Gegner keineswegs unschlagbar gewesen wäre. Umso bitterer war es, dass man langsam, aber sicher in eine deftige Niederlage schlitterte.

Da die Deutschen bereits vor dem Match als angeschlagen galten, hatte Österreich Blut geleckt. Damit erhöhte sich aber auch der Druck auf die heimischen Spieler. Bei all der großen Erwartung hatte man diesmal durchaus etwas zu verlieren. Dazu kam die Länderkampfatmosphäre in der Wiener Stadthalle. Letztlich hielten die Österreicher dem Druck einfach nicht stand und stellten die Niederlage vor Augen sogar vorzeitig den Kampf ein, der sie bis dahin ausgezeichnet hatte.