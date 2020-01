Handball-EM: Auch Spanien war eine Nummer zu groß

Trotz einer starken Leistung verlor Österreich bei der Handball-EM gegen Spanien.

Österreichs Handballer mussten sich bei der Dreiländer-EM auch im zweiten Spiel der Hauptrunde geschlagen geben. Das Team um Kapitän Nikola Bilyk verlor in der ausverkauften Wiener Stadthalle gegen Spanien mit 26:30 (16:17), präsentierte sich dabei aber vor allem in der ersten Hälfte auf Augenhöhe mit dem amtierenden Europameister.

Gleich mit dem ersten Angriff gingen die heimischen Handballer durch einen schön herausgespielten Treffer des Salzburgers Fabian Posch in Führung und zeigten sich danach auch in der Defensive äußerst aufmerksam. Selbst als die Spanier mit einem Zwischensprint in Überzahl auf 8:5 davonzogen, ließen Bilyk und Co. ihre Köpfe nicht hängen. Binnen kürzester Zeit schafften sie den Ausgleich und lagen bald selbst mit 10:9 voran. Möglichkeiten auf einen Zwei-Tore-Vorsprung vergaben die Österreicher leider teils leichtfertig. Noch schwerer traf den Gastgeber jedoch der Ausschluss von Raphael Herburger. Der Defensivspezialist, der zuvor viele Bälle erobert hatte, sah viereinhalb Minuten vor Ende der Halbzeit eine harte Rote Karte. Bereits zuvor hatten sich die dänischen Schiedsrichter alle Mühe gegeben, den Anschein, Österreich einen kleinen Heimvorteil zu gewähren, strikt zu vermeiden. Zur Pause lag Spanien dennoch lediglich mit 17:16 voran.

In der zweiten Hälfte taten sich die ÖHB-Handballer von Beginn an schwerer, wobei vor allem mehrere vergebene Konterchancen bei 23:20- und 24:20-Rückstand schmerzten. So zogen die Spanien langsam, aber sicher davon. Teamchef Aleš Pajovic versuchte kurz den Angriff mit einem siebten Feldspieler zu beleben. Doch weder diese taktische Variante noch eine doppelte Überzahl nach Zeitstrafen konnte die Wende einleiten. Letztlich hielten die Österreicher die erwartete Niederlage zumindest in Grenzen und verlor mit 26:30 (16:17).

So hatte am Ende auch Österreichs Teamchef nicht viel auszusetzen. "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben bis zum Ende gekämpft und vor allem unsere Abwehr war heute sehr gut", meinte der Slowene und fügte mit einem Lächeln im Gesicht hinzu: "Wenn wir alle Chancen genutzt hätten, könnte das Spiel vielleicht auch kippen."

Ähnlich sah es Kapitän Bilyk: "Ich finde, die erste Hälfte war gut. Der Nachteil war wie gegen Kroatien, dass wir unsere Chancen teilweise nicht genutzt haben. Wir haben uns im Angriff aber leichter getan als gegen die Kroaten. Deshalb ist das besonders schade. Wenn wir mit der selben Intensität in die zweite Hälfte gegangen wären, hätten wir eine Chance auf den Sieg gehabt. Spanien war über große Strecken in Reichweite, die sind nicht über uns drübergefahren."

Spanien - Österreich 30:26 (17:16). Wiener Stadthalle, 8.500. Tore AUT: Bozovic 5, Frimmel 4, Bilyk, Weber je 3, Dicker, Zeiner, Wagner, Posch je 2, Jochmann 1, Hutecek 1, Wöss 1. Beste Werfer ESP: Maqueda Pena 6, Entrerrios Rodriguez, Figueras Trejo, Arino Bengoechea je 4