Nach zwei Zittersiegen gewann Österreich das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die EM-Hauptrunde gegen Nordmazedonien souverän mit 32:27. Torhüter Thomas Eichberger brachte den Gegner mit seinen Paraden an den Rand der Verzweiflung.

Der Zettel mit den Rechenspielen wurde am Dienstag in Österreichs letztem Vorrundenspiel der Handball-EM gegen Nordmazedonien nicht benötigt. Nikola Bilyk und Co. boten im Entscheidungsmatch um den Aufstieg ihre bislang beste Leistung im Turnierverlauf und setzten sich in der Wiener Stadthalle mit 32:27 (18:12) durch. Damit zieht Österreich als ungeschlagener Sieger der Gruppe B in die Hauptrunde ein. "Drei Spiele, drei Siege und alles mit Herz gewonnen. Das ist unglaublich", zeigte sich Teamchef Aleš Pajovič von seiner Mannschaft begeistert.

Doch auch der slowenische Trainer hatte mit seinen Entscheidungen großen Anteil am Erfolg über Nordmazedonien. So gab er Thomas Eichberger diesmal im Tor den Vorzug gegenüber Routinier Thomas Bauer und der 26-jährige Keeper von Bundesligist Graz zahlte ihm das geschenkte Vertrauen von Beginn an mit herrlichen Paraden zurück. Dass der Coach Nordmazedoniens Wurfmaschine Kiril Lazarov gesondert decken ließ, erwies sich ebenfalls als goldrichtige Idee. Hatte der 39-jährige Weltklassespieler in den ersten beiden Spielen noch insgesamt 19 Tore erzielt, blieb er gegen Österreich mit nur drei Treffern (bei sieben Versuchen) ungewöhnlich harmlos.

So war die Partie auch bereits früh entschieden. In der ersten Hälfte zog Österreich mit zwei Zwischensprints auf 10:6 und 18:10 davon und lag zur Pause bereits mit 18:12 voran. Auch in der zweiten Halbzeit war Eichberger sofort mit starken Paraden zur Stelle, was seine Vorderleute dazu nutzten, den Vorsprung früh auf 24:13 auszubauen. So konnte es sich Coach Pajovič früh leisten, auch die Ersatzspieler EM-Luft schnuppern zu lassen (Toptalent Lukas Hutecek nutzte das zu zwei Treffern) und neue Varianten zu testen. Dass Nordmazedonien die letzten fünf Treffer der Partie erzielte, war da leicht zu verkraften.

"Niemand hat damit gerechnet, dass wir Mazedonien komplett an die Wand spielen", war der Salzburger Fabian Posch selbst von der Leistung seines Teams überrascht "Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt einmal so ein Feuerwerk abgefackelt zu haben", jubelte Flügelroutinier Robert Weber.

Am Donnerstag trifft Österreich zum Auftakt der Hauptrunde auf Kroatien.

Österreich - Nordmazedonien 32:28 (18:12). Wr. Stadthalle, 7.500. Tore AUT: Weber 7, Bilyk 6, Posch, Bozovic je 5, Frimmel 3, Zeiner, Hutecek je 2, Dicker, Wagner je 1. Bester Werfer MKD: Stoilov 5.