Österreich ging bei der Handball-EM im Duell mit Deutschland mit 22:34 unter. Dabei hatte die Anfangsviertelstunde durchaus Hoffnung gemacht.

Ausgerechnet im Klassiker gegen Deutschland hat es für Österreichs Nationalteam die bislang deftigste Niederlage bei der Handball-EM gesetzt. Nikola Bilyk und Co. mussten sich am Montagabend in der Wiener Stadthalle mit 22:34 (13:16) geschlagen geben.

Dabei hatte anfangs alles danach ausgesehen, als ob der "große Bruder" diesmal zu biegen wäre. Denn zwei Schlüsselspieler der Österreicher präsentierten sich anfangs hoch motiviert und in Topform. Kapitän Nikola Bilyk übernahm früh Verantwortung und erzielte gleich drei der ersten fünf ÖHB-Treffer (dabei sollte es bis zur Halbzeit aber auch bleiben). Goalie Thomas Eichberger zeigte, warum er bei dieser EM Thomas Bauer im Tor abgelöst hat, und zeigte wieder etliche sensationelle Paraden. So lag Österreich nach einer Viertelstunde sogar mit 9:7 in Front. Doch langsam wendete sich das Blatt. Deutschland versuchte die Gastgeber mit einer aggressiveren Defensive aus dem Konzept zu bringen. Auf Seiten der Österreich bekam Bilyk längere Ruhepausen auf der Bank verordnet, zudem mehrten sich die Fehlwürfe aus guten Positionen. So lag Deutschland zur Pause plötzlich mit 16:13 voran.

Die Gäste nahmen den Schwung gleich in die zweite Hälfte mit und zogen rasch auf 19:13 davon. Zwar fingen sich die Österreich nach wenigen Minuten wieder. Der Vorsprung war aber bereits zu groß, um ohne den großen Einbruch auf Seiten der Deutschen (bei denen Goalie Johannes Bitter überragend parierte) noch die Wende einzuleiten. Die Niederlage vor Augen gab Teamchef Aleš Pajovič den Bankspielern um Goalie Bauer mehr Einsatzzeit. Mehr als ein paar schön herausgespielte Treffer und persönliche Erfolgserlebnisse sprangen dabei aber nicht heraus. Letztlich ließ sich Österreich mit 22:34 abschießen.

"Heute haben ein paar Minuten Unkonzentriertheiten gereicht und sie sind über uns drübergefahren. Uns hat die Abgezocktheit gefehlt", meinte Goalie Bauer enttäuscht.

Österreich - Deutschland 22:34 (13:16). Wr. Stadthalle, 9.000. Tore AUT: Bilyk 5, Posch 4, Bozovic und Weber je 3, Frimmel und Zivkovic je 2, Herburger, Zeiner und Santos je 1. Bester Werfer GER: Kastening 6.