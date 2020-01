In der Vorrunde der EM war Österreich noch von Sieg zu Sieg geeilt. In der Hauptrunde hat es am Samstag für die heimischen Handballer die zweite Niederlage in Folge gesetzt. Das war allerdings bei aller Euphorie zu erwarten gewesen. Kroatien und Spanien sind zwei absolute Weltklasseteams mit Einzelkönnern, die jede Abwehr schlecht aussehen lassen können.

Österreich konnte der größere individuellen Klasse nur viel Herz und Mannschaftsgeist entgegensetzen und hielt damit beide Partien lange offen. Zwar setzte sich am Ende jeweils der klare Favorit durch, doch können die rot-weiß-roten Handballer aus ihrer Leistung viel Mut und Zuversicht schöpfen. In beiden Matches war man keineswegs chancenlos, oft fehlte in Schlüsselmomenten schlichtweg das nötige Glück. Im nächsten Match gegen Deutschland wird man das wohl brauchen, um sich nach dem Spiel nicht wieder nur zu einer starken Leistung gratulieren lassen zu müssen.