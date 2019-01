Handball-WM: Jubel in Dänemark, Ernüchterung in Norwegen

Die einen Skandinavier jubeln, die anderen Skandinavier hadern mit dem zweiten verpassten WM-Gold in Serie. Das Handball-Endspiel zwischen Dänemark und Norwegen hat am Sonntag in Herning die erwartet starken Emotionen hervorgerufen. Im Freudentaumel ist das Weltmeisterland. Norwegen schwebt hingegen zwischen Bewunderung für den neuen Weltmeister und großer Enttäuschung.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Ekstase bei der dänischen Mannschaft