Handgelenk von Tour-Co-Favorit Pogacar nicht ganz ausgeheilt

Co-Favorit Tadej Pogacar hat vor Beginn der Tour de France am Samstag in Bilbao verlautbart, dass sein seit dem Sturz beim Radklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gebrochenes, linkes Handgelenk noch nicht ganz ausgeheilt ist. Dennoch glaubt der slowenische Toursieger von 2020 und 2021, dass er Chancen auf den dritten Streich hat. "Mir geht es auf dem Rad gut, aber das Handgelenk ist noch nicht wieder voll beweglich und liegt bei 60, 70 Prozent", meinte Pogacar vor Journalisten.

Der Teamkollege von Felix Großschartner bei UAE habe am Montag eine Scan-Untersuchung gemacht. "Zwei von drei Knochen sind verheilt, aber das Kahnbein braucht noch mehr Zeit." Ob er nach dem Sturz am 23. April schon wieder seine beste Leistung zeigen kann, werde erst das Rennen zeigen. Pogacar berichtete von gutem Training in den vergangenen zwei Wochen. "Aber normalerweise würde ich vor der Tour die Dauphiné fahren. Ich glaube, die Beine sind gut, die Mentalität ist super und ich hoffe, dass ich bereit bin."

Die Eröffnungs-Etappen, die dieses Jahr ab Bilbao im spanischen Baskenland stattfinden, beschreibt der 24-jährige Slowene als "sehr hart und explosiv". "Als ich die Route zum ersten Mal gesehen habe, war ich von der ersten Woche der Tour angetan, aber mit meiner Verletzung bin ich es jetzt ein bisschen weniger", meinte er mit einem Lächeln.

Im Vorjahr hatte er seine Coolness verloren, als er im Feld attackiert wurde. "Vergangenes Jahr haben wir alle viel Erfahrung gesammelt und wir werden versuchen, es dieses Jahr besser zu machen. Ich wäre gut genug gewesen, um zu gewinnen, aber Jonas (Vingegaard) war an bestimmten Punkten des Rennens besser, also werde ich vorsichtiger sein."