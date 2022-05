Hans-Peter Innerhofer knackte 30-Minuten-Grenze

In 29:51 Minuten holte Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) Platz zwei bei der österreichischen Meisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf in Attnang-Puchheim.

Der Titel ging an Markus Hartinger (LTV Köflach/29:46). Innerhofer sagte nach persönlicher Bestzeit im Straßen-Zehner: "Ich war selbst überrascht, wie gut ich heute drauf war." So wie bei seinem Start beim Rotterdam Marathon vor drei Wochen bremsten ihn Magenprobleme etwas aus, dazu kämpfte er mit einer Allergie. Der Pinzgauer blickt nun voller Optimismus Richtung Berglauf-Saison mit den Staatsmeisterschaften als nächstes und die Europa- und Weltmeisterschaften als weitere wichtige Ziele. Sein Zwillingsbruder Manuel befindet sich nach einer Verletzungspause (Muskelzerrung) wieder im Aufbautraining.

Ann-Kathrin Gruber (Union Salzburg LA) eroberte bei der parallel durchgeführten 5-Kilometer-Meisterschaft Bronze in der Klasse U18 (19:23), Platz sieben gab es für ihre Clubkollegin Emilia Löffler (20:03). In der Teamwertung holten die beiden zusammen mit Anna Geith ebenfalls den dritten Platz. David Rastl belegte in 33:25 Minuten Platz sechs der U23-Kategorie.