Hans-Peter Innerhofer lief ein einsames Rennen zum Halbmarathon-Staatsmeistertitel

Mit neuer persönlicher Bestzeit raste Hans-Peter Innerhofer in Graz zum Staatsmeistertitel im Halbmarathon.

Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) und Larissa Matz (ULC Riverside Mödling) heißen die Staatsmeister im Halbmarathon 2023. Bei dem Lauf in Graz dauerte das erwartete Duell zwischen dem Salzburger und Dominik Stadlmann (KUS ÖBV Pro Team) nicht lange: Der Wiener stieg wegen Hüftschmerzen vorzeitig aus. Somit war Innerhofers Sieg vor den jungen Steirern Raphael Siebenhofer und Felix Geieregger (beide run2gether) ungefährdet.



Hans-Peter Innerhofer zeigte sich damit nach dem Meistertitel auf der Cross-Kurzstrecke sowie Silber auf der Langdistanz vor zwei Wochen weiter gut in Form. "Ich bin deshalb überrascht, weil ich nicht wusste, wie sich meine guten Trainingsleistungen im hügeligen und bergigen Gelände auf einen schnellen Wettkampf im Flachen auswirken würden", berichtete der 27-Jährige nach dem Rennen.

In einer Zeit von 1:05:16 Stunden verbesserte er seine vor einem Jahr auf der flacheren Halbmarathon-Strecke des Salzburg Marathon erzielte, persönliche Bestleistung um satte eineinhalb Minuten. "Das war genau meine Strecke. Die Rhythmuswechsel und leichten Hügel trainieren wir tagtäglich, weshalb ich die schwierigen Passagen locker genommen habe", erklärte Innerhofer, zollte aber auch seinem Kontrahenten Respekt: "Ohne Dominik und seiner Tempowahl wäre ich nie so eine schnelle Zeit gelaufen. Ich habe von seinem Windschatten sehr profitiert, das habe ich auf der letzten Runde gemerkt, als ich alleine das Tempo bestimmen musste."

Vor drei Jahren hatte Hans-Peters Zwillingsbruder Manuel in Salzburg diesen Titel geholt, damals in einem spannenden Zweikampf mit Valentin Pfeil.

Hans-Peter Innerhofer hat zuvor bereits Staatsmeistertitel über 10.000 m (2017) und 3000 m (Halle, 2019) gesammelt. Er befindet sich in Vorbereitung auf die Berglauf-Wettkämpfe im Rahmen der Berglauf- und Trailrunning-Weltmeisterschaften vom 6. bis 10. Juni in Innsbruck. Dieses große Saisonziel jagt auch Manuel, der die Halbmarathon-Staatsmeisterschaften von Graz krankheitsbedingt verpasste. Mit Sebastian Falkensteiner auf Platz vier (1:08:02) landete ein LC-Oberpinzgau-Clubkollege der Innerhofers in der absoluten Spitze.