Hans-Peter Innnerhofer drehte im Bruderduell den Spieß um

Erstmals wurde Hans-Peter Innerhofer Staatsmeister im Berglauf. In Itter (Tirol) ließ er seinen Zwillingsbruder Manuel, eigentlich der Bergspezialist in der Familie, hinter sich.

Hans-Peter Innerhofer lief die Strecke auf die Kleine Salve in 48:03 Minuten und war damit um 35 Sekunden schneller als Manuel. Es war sein sechster Staatsmeistertitel, aber der erste am Berg. "Ich habe in den letzten Jahren sicherlich weniger spezifisch Berglauf trainiert als mein Bruder, weil ich auch einen Fokus auf den Straßenlauf gesetzt habe. Aber mit der Heim-WM in Innsbruck-Stubai vor der Brust habe ich natürlich das Training am Berg deutlich intensiviert und auch den Gesamtumfang gesteigert", erklärte der Sieger. "Es war schon öfters so, dass ich im Training auf dem selben Niveau wie Manuel agiert habe. Aber bisher hat er mich im Wettkampf immer deutlich abgehängt. Heute ist genau das mir gelungen."



Manuel Innerhofer musste sich nach sechs Berg-Titeln diesmal mit Silber zufriedengeben. Eine längere krankheitsbedingte Trainingspause hatte seine Vorbereitung gebremst: "Ich muss einiges aufholen, aber ich bin auf einem guten Weg. Daher habe ich diese Woche auch nicht rausgenommen und voll trainiert, mit vielen Höhenmetern. Das habe ich heute muskulär gespürt, nicht jedoch von Herz-Kreislauf-System her. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist."

Aufgrund des Trainingsrückstands hat sich der 27-Jährige entschieden, bei den Weltmeisterschaften in Innsbruck-Stubai die beiden klassischen Berglauf-Distanzen zu bestreiten und nicht wie sein Bruder den Short Trail. "Für den Short Trail fehlen mir die Umfänge im Training", erklärte Manuel, schließlich steht die WM bereits in sechs Wochen auf dem Programm. "Wäre ich in der Form des letzten Herbsts gewesen, hätte ich sicher den Short Trail gewählt. Dann hätte ich dort bessere Chancen gesehen."



Bei den Frauen holte sich Andrea Mayr ihren 16. Staatsmeistertitel im Berglauf, den zwölften in Serie. Insgesamt war es das 56. Gold bei österreichischen Meisterschaften für die 43-jährige Ärztin aus Oberösterreich. Sie stellte damit die Marke der kürzlich verstorbenen Karoline Käfer ein.

Die Bedingungen in Itter waren schwierig, nach viel Regen war der Boden tief. Noch am Vormittag hing dichter Nebel im oberen Streckenrand, der sich im Laufe des Wettkampfs zwischendurch lichtete, ehe er später der Sonne vollständig Platz machte.