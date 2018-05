Hard legte in HLA-Finalserie gegen Fivers vor

Alpla Hard hat den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Handball Liga Austria (HLA) getan. Im Auftaktspiel der erstmals im "best of five"-Modus ausgespielten Finalserie setzten sich die Vorarlberger am Freitag gegen die Fivers Margareten mit 30:26 (12:11) durch und können am Mittwoch (20.25 Uhr) in Wien den ersten "Matchball" holen.

Die Gastgeber benötigten allerdings rund zehn Minuten, um die Müdigkeit von der harten Halbfinalserie gegen Westwien aus den Beinen zu bringen. Die Fivers, die ihrerseits gegen Krems viel Mühe gehabt hatten, konnten sich in dieser Phase zweimal mit zwei Treffern absetzen, daraus letztlich aber kein Kapital schlagen. Bis zur Pause blieb es ein offener Schlagabtausch, Hard ging schließlich mit einer hauchdünnen Führung in die Kabine. Nach Wiederbeginn starteten die Vorarlberger dann aber wunschgemäß, zogen schnell auf 16:12 davon (36.) und hielt dieses Vier-Tore-Plus lange Zeit. Während Hard zumeist gute Lösungen fand, leisteten sich die Fivers viele Fehlwürfe. Erst im Finish kamen die Wiener, angeführt vom zwölffachen Torschützen und Altmeister Vitas Ziura, noch zweimal auf je drei Treffer heran. Da war es aber bereits zu spät. (APA)