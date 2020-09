Hasenhüttl-Club Southampton unterlag bei Crystal Palace

Southampton hat die neue Spielzeit in der englischen Premier League mit einer Auswärtsniederlage begonnen. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag am Samstag bei Crystal Palace mit 0:1, das entscheidende Tor erzielte Wilfried Zaha bereits in der 13. Minute. Arsenal hingegen glückte ein erfolgreicher Start: Die Nordlondoner setzten sich im Derby gegen Fulham klar 3:0 durch.

SN/APA (AFP)/RICHARD HEATHCOTE Southampton-Goalie geschlagen

Bereits in der 8. Minute brachte Alexandre Lacazette die "Gunners" gegen den Aufsteiger in Führung. Vier Minuten nach der Pause sorgten zwei Arsenal-Neuzugänge für das 2:0: Einen Corner des von Chelsea zu Arsenal gewechselten Willian köpfelte Innenverteidiger Gabriel in Tor. Den Schluss- und Höhepunkt für die Gäste setzte Captain Pierre-Emerick Aubameyang. In der 57. Minute drehte der 31-jährige Gabuner den Ball aus 14 Metern sehenswert ins Tor. Quelle: Apa/Sda