Hasenhüttls Southampton unterlag West Ham trotz Führung

Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton nach zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag erlebt. Die "Saints" gingen am Donnerstag im Heimspiel gegen West Ham United trotz zwischenzeitlicher Führung als 1:2-Verlierer vom Spielfeld. Hasenhüttl hält nach vier Spielen als Trainer des Premier-League-Clubs nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Southampton liegt in der Tabelle weiter auf Rang 16.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Torjubel von West Hams Felipe Anderson