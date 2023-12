Hattrick von Dewar beim 6:1 von Minnesota über Nashville

Die Minnesota Wild haben am Donnerstag im zweiten Spiel unter Neo-Trainer John Hynes den zweiten Sieg gefeiert. Connor Dewar hatte maßgeblichen Anteil am 6:1-Auswärtserfolg bei den Nashville Predators, da er seinen ersten Hattrick in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sowie einen Assist beisteuerte. Einen Assist durfte auch Österreich-Export Marco Rossi verbuchen, der Vorarlberger hält nun bei je sechs Toren und Assists. Rossi stand 16:45 Minuten auf dem Eis.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B Rossi-Teamkollege Connor Dewar schafft Hattrick

In Florida feierten die Pittsburgh Penguins einen 4:2-Sieg über die Tampa Bay Lightning. Tormann Tristan Jarry, der auch 39 "saves" machte, schrieb dabei ein Stück Geschichte. Ihm gelang der erste Treffer eines Torhüters in der Franchise-Geschichte. Er hob kurz vor Schluss den Puck mit seinem Torwartschläger hoch und schoss einen weiten Schuss ins leere Tor der Lightning. Der Puck ging bei 18:52 zum 4:2 ins Tor. In Anaheim schaffte Tom Wilson in seinem 700. NHL-Spiel seinen ersten Karriere-Hattrick. Er war damit der Held der Washington Capitals, die einen 5:4-Sieg bei den Ducks feierten.