HC Hard zum 5. Mal Männer-Cupsieger - Hypo NÖ Frauen-Sieger

Der HC Hard hat zum fünften Mal in der Club-Geschichte den Handball-Cup der Männer gewonnen. Die Vorarlberger setzten sich am Samstag im Endspiel des Final Four in Maria Enzersdorf gegen die BT Füchse mit 33:27 durch und holten damit wie zuletzt 2018 den Titel. Zuvor hatten sie auch 2005, 2008 und 2014 den Pokal in die Höhe stemmen dürfen. Bei den Frauen holte Hypo NÖ durch ein 26:20 (13:9) im Finale gegen WAT Atzgersdorf ihren 33. Cuptitel bzw. ihren 80. nationalen Titel.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Hard holte sich Cupsieg

Die Harder und Füchse hatten in der HLA-Meisterliga im direkten Duell jeweils das Heimspiel für sich entschieden. Auch in der ersten Halbzeit ging es dementsprechend sehr eng zur Sache. Die "Roten Teufel" aus Vorarlberg lagen zwar immer voran, gingen aber nur mit einem 16:15-Vorsprung in die Kabine. Diesen konnte der Favorit nach Wiederbeginn schnell ausbauen und ließ sich diesen Vorteil gegen tapfer kämpfende Gegner aus Bruck/Trofaiach nicht mehr nehmen. Damit gingen die Harder wie 2018 gegen Westwien im Finale als Sieger vom Parkett. Gegen Westwien hatten sich die Harder auch am Freitag im Semifinale durchgesetzt, die Steirer gegen Rekord-Cupsieger Fivers Margareten. Die Füchse müssen weiter auf ihren zweiten Cuperfolg nach 1993 warten, damals hatten sie noch als HC Bruck triumphiert. Im Sommer 2020 hatte sich der Club mit dem ATV Trofaiach zum BT Füchse zusammengeschlossen. Die Harder zogen mit fünf Triumphen mit dem Lokalrivalen Bregenz gleich. Hypo NÖ gewann zum 33. Mal den Cup, nur zweimal in insgesamt 35 Auflagen gab es einen anderen Champion. 2017 hatten sich die MGA Fivers im Endspiel gegen Hypo mit 18:17 durchgesetzt, im Jahr darauf schied der sonstige Serien-Titelträger bereits im Viertelfinale gegen den späteren Finalsieger UHC Stockerau aus. Hypo NÖ hat nun die erneute Chance auf das Double, im bisherigen Meisterschaftsverlauf verlor die Equipe keine ihrer bisher 20 Partien. Der achtfache Champions-League-Gewinner ist auch 44-facher Meister und hat zudem dreimal den Supercup für sich entschieden. Im Endspiel im BSFZ Südstadt hielt der Meister von 2019 recht gut mit, richtig gefährlich wurden die Wienerinnen dem Favoriten aber nicht. "Dieser Titel bedeutet uns sehr viel. Er ist für den ganzen Verein, die ganze Vereinsgeschichte, mit dieser großen Vergangenheit, wichtig. Wir konnten bisher in jeder Saison einen großen Titel gewinnen und das haben jetzt auch dieses Jahr schon erreicht", sagte Hypo-NÖ-Coach Ferenc Kovacs.