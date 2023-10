HC Innsbruck in CHL mit 6:4 in Aalborg ins Achtelfinale

Der HC Innsbruck hat in der Champions Hockey League beim fünften Auftritt den dritten Sieg geholt. Die Tiroler gewannen am Mittwochabend das Auswärtsspiel bei den Aalborg Pirates mit 6:4 (2:0,1:2,3:2). Brady Shaw traf dreimal für die "Haie", die damit den Einzug in die K.o.-Phase der Top 16 fixierten. Das letzte Gruppenspiel daheim gegen Skelleftea am kommenden Dienstag darf genossen werden.

Die Tiroler schossen nach dem ersten Drittel durch ihren kanadischen Topscorer eine Zwei-Tore-Führung heraus. Shaw (4.) verwertete nach Vorlage des HC-Dänen Anders Krogsgaard und legte nach einer Viertelstunde nach. Aalborg wusste nach der ersten Pause aber zu kontern. Während die Tiroler die Zügel etwas schleifen ließen, kam Dänemarks Meister durch Patrick Björkstrand und Jeppe Jul Korsgaard zum 1:2 (28.) und 2:3 (39./PP) heran. Gordon Green (34.) hatte dazwischen einen schnellen Gegenstoß für die "Haie" genutzt. Auch Bradys dritter Streich (43./PP) sollte nur bedingt Ruhe ins Spiel der Innsbrucker bringen. Aalborg traf die Latte, ehe HC-Goalie Evan Buitenhuis patzte und Tobias Ladehoff (50.) den neuerlichen Anschlusstreffer ermöglichte. In dieser Tonart sollte es bis zum Schluss weitergehen. Corey Mackin (51.) nur 82 Sekunden später und Kevin Roy (56.) schossen neuerlich die nur scheinbar beruhigende Zwei-Tore-Führung heraus. Björkstrand (57.) traf noch einmal, ehe Buitenhuis gegen den Aalborg-Stürmer Schlimmeres verhinderte.