Heeressportler helfen in den Warenlagern

Alisa Buchinger und Co. schlüpften in der Krise in die Uniform und helfen, den Nachschub in den Supermärkten sicherzustellen.

Paletten schlichten statt Medaillensammeln heißt es wegen der Coronakrise für Österreichs Heeressportler. Um die Angestellten in den Handelskonzernen zu entlasten, arbeiten sie in den Lagern, um den Nachschub in den Supermärkten sicherzustellen. Die Athleten vom Stützpunkt Rif sind in dieser Woche im Zentrallager von Lidl in Laakirchen (OÖ) eingesetzt gewesen. "Jetzt geht es um Zusammenhalt und deshalb ist es mir wichtig, da mitzuhelfen", betonte Karate-Exweltmeisterin Alisa Buchinger, mit der unter anderen ihr Kollege Stefan Pokorny, Skifahrerin Michaela Dygruber, Kombinierer Paul Gerstgraser und Skibergsteiger Jakob Herrmann werkten. Dabei konnten sie feststellen, dass beispielsweise vom derzeit sehr gefragten Klopapier mehr als genug gelagert ist. Auch auf einem Produktsektor, mit dem Sportler eher wenig zu tun haben, ist vorgesorgt: "Heute habe ich vor allem Bier, Rum und Wodka gestapelt", macht sich Jakob Herrmann Gedanken über den Alkoholkonsum in Zeiten des erzwungenen Rückzugs in die eigenen vier Wände. Die Biathleten vom Stützpunkt Hochfilzen halfen bei der Tiroler Spar-Zentrale in Wörgl. Unter ihnen der Saalfeldner Simon Eder, der an der Seite seiner oftmaligen Mixed-Staffel-Partnerin Lisa Hauser aus Reith bei Kitzbühel ungewohntes Terrain betrat. Insgesamt sind österreichweit rund 200 Heeressportler im Hilfseinsatz mit dabei. Einhelliges Fazit der hilfreichen Sportler war: "Kein Grund zur Panik. Es ist genug von allem da." Quelle: SN