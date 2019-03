Heim-4:2 der Capitals zum Semifinal-Auftakt gegen Salzburg

Die Vienna Capitals haben zum Semifinalauftakt der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) daheim gegen Salzburg 4:2 (1:0,1:2,2:0) gewonnen. In einer rassig geführten Partie fiel die Entscheidung in den letzten fünf Spielminuten. Das zweite Spiel der "best of seven"-Serie findet am Sonntag (14.00 Uhr) statt. Das Parallelmatch zwischen Graz und dem KAC ging beim Stand von 0:0 in die zweite Verlängerung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die "Caps" stellten auf eigenem Eis auf 1:0