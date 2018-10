Heimmacht Bremen kletterte in Deutschland auf Ligarang zwei

Werder Bremen hat an seinen bemerkenswerten Saisonstart in der deutschen Fußball-Bundesliga angeknüpft. Die Bremer, in der Vorsaison noch Abstiegskandidat, zogen am Freitag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg, vorübergehend sogar an Meister Bayern München vorbei und sind vorerst punktegleich mit Spitzenreiter Borussia Dortmund Tabellenzweiter.

SN/APA (dpa)/David Hecker Jubel bei den Bremern über 2:0 gegen Wolfsburg