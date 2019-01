Heimniederlage San Antonios gegen Los Angeles Clippers

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag in der National Basketball Association eine 95:103-Heimniederlage gegen die Los Angeles Clippers kassiert. Der Wiener Jakob Pöltl verzeichnete zwei Punkte, vier Rebounds und zwei Assists in 12:51 Minuten auf dem Parkett. Die Texaner (27:21-Siege) bleiben Sechster der Western Conference.

SN/APA (AFP)/Sean M. Haffey Pöltl kritisierte den schwachen Start in der Defense