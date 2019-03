Heimo Viertbauer und Sabine Hofer holten Gold

Erneut als zuverlässige Medaillenlieferanten erwiesen sich die Leichtathleten Heimo Viertbauer und Sabine Hofer. Sie holten bei der Masters-Indoor-Weltmeisterschaft in Torun (POL) jeweils Gold.

Union-Salzburg-Athlet Viertbauer entschied den Gewichtwurf in der Klasse M75 mit 17,82 Metern klar für sich. Hofer (LAC Salzburg) war über 10.000 Meter in der Kategorie W55 in 39:17 Min. nicht zu schlagen. Das Salzburg-Duo hat noch weitere Chancen: Heimo Viertbauer startet in seiner Spezialdisziplin Hammerwurf, Sabine Hofer im Halbmarathon.

Quelle: SN