Heimsieg von Toronto zum NBA-Finalauftakt gegen Warriors

Die Toronto Raptors haben am Donnerstagabend das Auftaktmatch der Finalserie der National Basketball Association (NBA) 118:109 (59:49) gegen die Golden State Warriors gewonnen. Es war der bereits fünfte Sieg en suite für den Endspiel-Debütanten. Die zweite Partie der "best of seven"-Serie findet in der Nacht auf Montag (2.00 MESZ/live DAZN) erneut in der kanadischen Metropole statt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Gregory Shamus Die Toronto Raptors besiegten die Golden State Warriors