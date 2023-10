Hermann Höllwart ist zum 10. Mal Alpencup-Champion

Das Alpencup-Finale der Ranggler in St. Jakob im Ahrntal geriet zu einem wahren Krimi.

Zu einem wahren Sportkrimi wurde das Alpencupfinale der Ranggler am vergangenen Samstag im Ahrntal. Im Festzelt in St. Jakob lag von Anfang an Spannung in der Luft, denn der Taxenbacher Hermann Höllwart führte mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Matreier Philip Holzer und auch der Brixentaler Stefan Gastl hatte nur sechs Punkte Rückstand. Somit hatten alle drei noch die rechnerische Chance auf den Thron.

Doch letztlich führte an dem Pinzgauer Routinier kein Weg vorbei. Höllwart gewann sowohl die Meisterklasse I als auch den Hagmoar-Bewerb und jubelte dementsprechend verdient über sein beeindruckendes Titel-Jubiläum. Zum zehnten Mal ist der mittlerweile 37-Jährige Alpencup-Gesamtsieger!

Unter den Top-Fünf findet sich kein weiterer Pinzgauer

Einziger Wermutstropfen aus Pinzgauer Sicht: Unter den Top Fünf der Gesamtwertung findet sich kein weiterer Athlet aus dem Bezirk. Christopher Kendler (Saalbach) und Christian Pirchner (Taxenbach) landeten auf den Plätzen sechs und sieben. Das Endergebnis: 1. Hermann Höllwart 65 Punkte, 2. Stefan Gastl und Philip Holzer (jeweils 57 Punkte), 4. Lukas Mattersberger (Matrei, 43,5 Punkte), Kevin Holzer (Matrei, 26 Punkte).

Pinzgauer Klassensiege beim Alpencupranggeln von St. Jakob eroberten folgende Athleten: Phillip Scheiber (bis 6 Jahre, Leogang), Johann Moßhammer (bis 8 Jahre, Maria Alm), Thomas Dotter (bis 12 Jahre, Mittersill), Raphael Gaschnitz (bis 16 Jahre, Piesendorf), Simon Steiger (bis 18 Jahre, Bramberg) und Simon Blaickner (Klasse III, Bramberg). Alle Ergebnisse findet man unter salzburger-rangglerverband.at

Abschluss des Ranggeljahres am Sonntag, 22. Oktober

Am kommenden Sonntag, 22. Oktober, wird das Wettkampfjahr in St. Martin in Passeier endgültig abgeschlossen. Zum dabei geplanten Länderranggeln werden auch die Schweizer Schwinger erwartet.