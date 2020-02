Das US-britische Duo Rajeev Ram/Joe Salisbury hat am Sonntag bei den Tennis-Australian-Open das Herren-Doppel gewonnen. Das als Nummer 11 gesetzte Paar stoppte den unerwarteten Erfolgslauf der australischen Außenseiter Max Purcell/Luke Saville in 70 Minuten mit einem 6:4,6:2. Die Lokalmatadoren hatten per Wildcard an diesem Major teilgenommen. Ram hatte 2019 in Melbourne den Mixed-Titel geholt.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Sieg über die australischen Lokalmatadoren