Herzog auf Anhieb mit 1.500-m-Aufstieg in A-Gruppe

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag in ihrem ersten Weltcup-Rennen über 1.500 m seit 2017 auf Anhieb den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft. In 2:01,64 Min. belegte sie in Stavanger in der B-Gruppe Rang drei. 0,17 Sek. fehlten auf die Schnellste, Yuna Onodera aus Japan. Nächste Woche in Heerenveen wird Herzog auf dieser Mittelstrecke in der Elite-Gruppe starten. Die Tirolerin hat in der Vorbereitung für mehr Stehvermögen über 1.000 m auch auf den 1.500er gesetzt.

SN/APA/NTB/GEIR OLSEN Vanessa Herzog überzeugte bei ihrem 1.500-m-Comeback/Archivbild

Am Freitag war Herzog zum Weltcup-Start Vierte über 500 m geworden, nur 0,04 Sek. hinter den Podestplätzen. Hatte die 27-Jährige da wegen ihres vierten Olympia-Platzes eine Wildcard für die A-Gruppe erhalten, muss sie auch am Sonntag (10.30 Uhr) über 1.000 m in der B-Gruppe antreten. Die Chancen auf Erreichen des Aufstiegs in die A-Gruppe für Heerenveen stehen auch hier gut. Der Tiroler Gabriel Odor kam über 5.000 in 6:46,24 Min. nur auf den 25. bzw. letzten Platz der B-Gruppe, sein Landsmann Ignaz Gschwentner in der B-Gruppe über 500 m in 36,97 Sek. auf den 21. bzw. vorletzten Platz.