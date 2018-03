Herzog brach Sprint-WM zur Halbzeit ab

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am ersten Tag der Sprint-WM in China nach ihrer Grippe-Erkrankung chancenlos gewesen. Die Tirolerin liegt nach den zwei Bewerben am Samstag auf dem elften Gesamtrang. Über 500 Meter belegte die Europameisterin Rang sieben, im 1.000-m-Rennen landete sie an der 14. Stelle. Zu den restlichen Bewerben tritt sie nicht mehr an und reist nach Hause.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Gesundheitliche Probleme werfen Herzog zurück