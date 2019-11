Vanessa Herzog hat sich ihren Start in die Eisschnelllauf-Saison ganz anders vorgestellt. Statt beim Weltcup-Auftakt in Minsk am Samstag über 500 Meter zu glänzen, wurde "Österreichs Sportlerin des Jahres" disqualifiziert. Den Sieg holte sich die Russin Olga Fatkulina (37,92 Sekunden) vor ihrer Landsfrau Darja Katschanowa (+0,02) sowie der Japanerin Nao Kodaira (0,25).

SN/APA (AFP/Archiv)/CHRISTOF STACHE Herzog hat sich den Saison-Start bestimmt anders vorgestellt