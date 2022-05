Hinteregger und Laimer im Europa-League-"Team der Saison"

Die beiden ÖFB-Internationalen Martin Hinteregger und Konrad Laimer sind am Freitag von der UEFA ins "Team der Saison" der abgelaufenen Europa-League-Spielzeit nominiert worden. Hinteregger gewann mit Eintracht Frankfurt den Bewerb, fehlte aber am Mittwoch beim Final-Sieg gegen die Glasgow Rangers wegen einer Muskelverletzung. Laimer scheiterte mit RB Leipzig im Semifinale an den Schotten. Zum "Spieler der Saison" wurde Eintrachts Filip Kostic gekürt.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Hinteregger in EL-Team der Saison nominiert

Europa-League-"Team der Saison 2021/22": Trapp (Frankfurt) - Dawson (West Ham), Hinteregger (Frankfurt), Bassey (Rangers) - Tavernier (Rangers), Laimer (Leipzig), Rice (West Ham), Kostic (Frankfurt) - Nkunku (Leipzig), Borre (Frankfurt), Kent (Rangers)