Hinterseer-Doppelpack bei 3:3-Heimremis des VfL Bochum

Lukas Hinterseer hat sich am Montag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga in den Vordergrund gespielt. Der Tiroler erzielte beim packenden 3:3-Remis des VfL Bochum gegen Jahn Regensburg zum Abschluss der 11. Runde einen Doppelpack. Für den 27-jährigen Stürmer waren es die Saisontore Nummer sechs und sieben, er ist damit in der Liga-Schützenliste Zweiter hinter Kölns Simon Terodde (13).

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Hinterseer ist Zweiter in der Liga-Schützenliste