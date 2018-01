Hirscher feierte in Adelboden 25. Riesentorlaufsieg

In der hochklassigen Entscheidung des Weltcup-Riesentorlaufs in Adelboden hat Marcel Hirscher der Konkurrenz wieder einmal den Meister gezeigt. Der Salzburger siegte 0,17 Sekunden vor Henrik Kristoffersen (NOR), 0,21 vor Alexis Pinturault (FRA) und feierte den bereits sechsten Saisonerfolg. Manuel Feller landete auf Rang fünf, wie viele der Topathleten zwang auch ihn der Zielhang zu Fehlern.

SN/APA (KEYSTONE)/PETER SCHNEIDER Marcel Hirscher konnte es kaum glauben