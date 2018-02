Hirscher: "Ich habe genau drei Chancen"

Marcel Hirscher startet den Anlauf zu fehlendem Olympiagold - mit der Alpinen Kombination in der Disziplin, in der er sich die wenigsten Chancen ausrechnet.

Es dürfte ein historischer Auftritt werden, unabhängig von den Resultaten: Vermutlich hat die Alpine Kombination im Skisport hier bei Olympia ihren letzten Auftritt, 2022 in Peking wird sie wohl fehlen und eventuell schon von einem Parallelbewerb ersetzt werden. Doch für derlei Statistikdetails hatte Marcel Hirscher bei seinem ersten Medientermin während dieser Olympischen Winterspiele weder Zeit noch Nerv. "Man sucht hier den komplettesten Skifahrer, aber der Bewerb ist halt schwer zu verkaufen", war sein knapper Kommentar dazu.

Ob Klassiker oder Auslaufmodell: Für Hirscher beginnt in dem Bewerb am Dienstag (Abfahrt 3.30 Uhr MEZ, Slalom 7.00 Uhr MEZ) der Anlauf zu Olympiagold. Jener Medaille, die ihm in seiner langen und so außergewöhnlichen Karriere noch fehlt. Das sei auch der Grund gewesen, warum er sich diesen Bewerb antut, warum er im Vorfeld drei Abfahrtstrainings auf sich genommen hat und damit fast drei Wochen in Korea weilt. "Die Frage, ob es sinnvoll ist oder nicht, die stelle ich mir jeden Tag. Aber die habe ich mir auch bei den letzten Weltmeisterschaften gestellt und danach war ich jeweils sehr froh, dass ich angetreten bin, weil es jeweils eine Medaille gegeben hat, die viel Druck genommen hat." In Beaver Creek war es Gold, in St. Moritz im Vorjahr Silber.

Hirschers Fahrplan zu Gold kam in den letzten Tagen ins Stocken und wer Hirscher kennt, der kann erahnen, dass ihm das gar nicht behagt hat. Da war zum einen der Wind, zum anderen die Strecke, die er nicht so in den Griff bekommen wollte, hauptsächlich ist es das Material: Er hat noch nicht die richtige Abstimmung gefunden, der Schritt, den er am Samstag gemacht hat, ist in die falsche Richtung gegangen. Daher hätte er das zusätzliche Training am heutigen Montag ebenso dringend gebraucht, doch das wurde wegen des starken Winds (der bis Dienstag anhalten soll) ebenso abgesagt wie die Herren-Abfahrt (siehe auch Daten & Fakten).

"Ich benötige jeden Trainingskilometer auf der Abfahrt, aber es ist jetzt so", meinte Hirscher, der am Sonntag noch ausgiebig getestet und trainiert hat. Viel wird auch davon abhängen, ob die Abfahrt von ganz oben gefahren werden kann oder nicht - bei verkürzter Abfahrt wird nämlich auch der Slalomteil verkürzt. Doch auch diese Frage ist für Hirscher nebensächlich, denn er hat seinen eigenen Matchplan. "Ich muss nach dem Abfahrtsteil unter den Top 30 sein, wenn ich das nicht schaffe, ist eine Medaille unmöglich." Denn im abschließenden Slalom beginnt die Kombination mit den besten 30 in umgekehrter Startreihenfolge. Schon einmal war das hauchdünn: Beim WM-Titel 2015 drohte er aus den Top 30 zu fallen, doch der Tscheche Ondřej Bank stürzte unmittelbar vor dem Ziel, Hirscher blieb 30. und holte WM-Gold.

Im Endeffekt würde ihm jede Medaille helfen. "Ich habe hier drei Chancen auf Gold, und es sind meine letzten Spiele, denn bei den nächsten werde ich nicht mehr fahren." Und wenn es im ersten Anlauf nicht klappt? "Dann habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen."