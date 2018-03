Hirscher machte nach Heimkehr sein Gedankenpuzzle komplett

Ski-Star Marcel Hirscher will am Wochenende bei den Technikrennen in Kranjska Gora die Taktik außen vor lassen. "Taktik hat noch nie funktioniert. Wenn ich die Möglichkeit habe, will ich um den Sieg mitfahren", sagte der Salzburger an seinem 29. Geburtstag. Er kann im Riesentorlauf und Slalom die kleinen Kristallkugeln holen und im Gesamtweltcup entscheidend davoneilen.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Der Salzburger will weiter auf Sieg fahren