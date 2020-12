Hochfilzen-Massenstart an Deutschen Peiffer, Eder Elfter

Der abschließende Biathlon-Bewerb in Hochfilzen ist zur Beute von Arnd Peiffer geworden. Der Olympiasieger setzte sich am Sonntag im Massenstart mit fehlerfreier Schießleistung vor dem Schweden Martin Ponsiluoma (1 Fehler) und Tarjei Bö (1) aus Norwegen durch und sorgte für den ersten deutschen Sieg in diesem Winter. Simon Eder wurde als Elfter erneut bester Österreicher. Der 37-jährige Salzburger mischte dank fehlerfreier Schießleistung bis zuletzt im Spitzenfeld mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Simon Eder blieb am Schießstand wieder fehlerfrei

David Komatz lief mit einem Fehler auf Rang 22, für Julian Eberhard reichte es nach sieben Fehlschüssen nur zum vorletzten Platz (29.). Quelle: APA