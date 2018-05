Hochsprung-Weltrekord von Thiam in Götzis

Siebenkämpferin Verena Preiner ist gut in das 44. Mehrkampf-Meeting in Götzis gestartet. Zum Auftakt setzte die Oberösterreicherin am Samstagvormittag über 100 m Hürden mit 13,50 Sekunden eine neue persönliche Bestmarke. Das Feld wird nach zwei Bewerben von Olympiasiegerin Nafissatou Thiam mit 2.309 Punkten angeführt. Die Belgierin sorgte mit 2,01 m im Hochsprung für einen Siebenkampf-Weltrekord.

SN/APA (Archiv)/EXPA/PETER RINDERER Thiam führt das Feld an