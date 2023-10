Höck verpasst WM-Medaille an den Ringen als Sechster

Vinzenz Höck hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an den Ringen eine Medaille verpasst. Der 27-jährige Grazer musste sich am Samstag im Finale der besten acht mit 14,566 Punkten und Platz sechs zufrieden geben. In der Qualifikation waren Höck, der auch den Olympia-Quotenplatz verfehlte, noch 14,600 Punkte gelungen. Gold gewann der chinesische Tokio-Olympiasieger Liu Yang (15,233) vor dem Griechen Eleftherios Petrounias (15,066) und You Hao (14,833) aus China.

BILD: SN/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Höck verpasste eine WM-Medaille

Damit verpasste Höck auch sein persönlich bestes WM-Ergebnis, vor zwei Jahren in Japan hatte der EM-Silberne von 2020 den fünften Platz belegt. Der Wahl-Innsbrucker muss nun darauf hoffen, sein Olympia-Ticket über den Weltcup 2024 zu buchen. Zwei Startplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris sind darüber noch zu vergeben. In dieser Saison hatte Höck bereits mit den Weltcupsiegen in Tel Aviv/Israel und Szombathely/Ungarn sowie mit dem Triumph in der World-Challenge-Gesamtwertung überzeugt.