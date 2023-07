Hödlmoser holt Klassensieg bei der Salzkammergut-Trophy

Beim größten Mountainbike-Event Österreichs holte sich Dominik Hödlmoser den Sieg über die 37,3-Kilometer-Distanz mit 1044 Höhenmetern.

Der 17-jährige Plainfelder vom Union Mountainbike Club Koppl war in 1:29:35 Std. Schnellster. Die enorme Hitze verlangte den Teilnehmern alles ab. "Ich bin es am Anfang ruhig angegangen und wollte mal sehen wie die Konkurrenz so drauf ist. Aufgrund der Hitze habe ich mich entschlossen, erst am Ende des letzten Anstieg zu attackieren. Da bin ich dann auch relativ schnell weggekommen und konnte den Vorsprung sicher ins Ziel bringen", sagte Hödlmoser.

"Vor zwei Jahren habe ich den Tagessieg über die Strecke G geholt, heuer über die F Distanz. Ab nächstem Jahr bin ich auch auf den längeren Distanzen startberechtigt. Mal sehen, welche Distanz ich dann als nächstes in Angriff nehmen werde." Die längste Distanz der Salzkammergut Trophy geht ja nach dem Motto "Einmal Hölle und zurück" über 209 Kilometer und 7008 Höhenmeter.



Als nächstes Rennen wartet kommenden Samstag die österreichische Meisterschaft im olympischen Cross-Country-Format in Oberndorf in Tirol auf Hödlmoser.