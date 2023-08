Höll kann sich bei WM nur selbst besiegen

Die Titelverteidigerin aus Saalbach geht in Schottland als große Favoritin ins Rennen. Debütant Dominik Hödlmoser will Erfahrung sammeln.

Ganz neue Dimensionen hat die Rad- und Mountainbike-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag in Schottland beginnt. 8000 Aktive kämpfen in insgesamt 200 Entscheidungen um Medaillen. Auch Radball, Kunstrad oder E-Bike stehen in Glasgow und Umgebung auf dem Programm. Im Mountainbike stellt Salzburg eine große Favoritin und einen vielversprechenden Newcomer.

Valentina Höll, wer sonst? Auf der Downhill-Strecke von Fort William in den Highlands ist sie als Titelverteidigerin und Siegerin von zwei der drei heurigen Weltcups die große Gejagte. Spätestens nach dem sehnlich erhofften Heimtriumph von Leogang im Juni reitet die 21-jährige Saalbacherin auf einer Welle des Selbstvertrauens. Bei einem Abstecher nach Whistler (CAN) setzte sie in der Vorwoche in einem Rennen der Crankworx World Tour ihre Siegesserie auch gleich wie selbstverständlich fort.

Vor den Titelkämpfen gibt sich Höll aber demütig: "Meine letzte Woche im Trikot mit den 22 Regenbogenstreifen" postete sie vor der Abreise nach Fort William. Traditionell gibt es zur WM ein neues Design für Bike und Bekleidung. Mit Blitzen auf dunklem Hintergrund wird Höll auf dem technisch anspruchsvollen Kurs angreifen. In Fort William hat sie erst ein Mal, in ihrer ersten Juniorinnensaison 2018, gewonnen. Die Qualifikation steigt bereits am heutigen Donnerstag. Um die Medaillen geht es am Samstag um 12.30 Uhr. In ihrer aktuellen Form kann sich Vali Höll nur selbst schlagen.

Wesentlich bescheidener muss sich Dominik Hödlmoser geben, der im Cross-Country-Bewerb der Junioren seine Weltmeisterschaftspremiere erlebt. Die Zusage fürs WM-Ticket kam für das Toptalent vom Union MTB Club Koppl erst vor gut einer Woche. "Ich setze mir keine bestimmte Platzierung als Ziel", erklärt der 17-jährige Plainfelder. "In erster Linie geht es für mich darum, Erfahrungen zu sammeln. Ein Platz ganz vorn ist nicht realistisch."

Aufgrund seiner bisherigen Resultate muss sich Hödlmoser, der mit dem Tiroler Alexander Hammerle das österreichische Miniteam bildet, am Start weiter hinten einreihen. "Da gilt es dann, möglichst rasch Plätze gutzumachen. Denn sobald die erste Engstelle kommt, gibt es Stau."

Zeit zum Einfahren und zum Kennenlernen der Strecke hat der Salzburger ausreichend: Sein WM-Rennen steigt erst nächsten Donnerstag, dem 10. August.