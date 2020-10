Höll muss nach Sturz auf MTB-WM-Start in Leogang verzichten

Downhill-Sieganwärterin Valentina Höll muss auf den Start bei der Mountainbike-Heim-WM in Leogang verzichten. Das gab der Radsport-Weltverband (UCI) auf Twitter bekannt. Wie der Österreichische Verband (ÖRV) auf Nachfrage bestätigte, erlitt die 18-Jährige im Training vor dem Rennen am Sonntag bei einem Sturz eine Beinverletzung und könne am Nachmittag nicht antreten. Höll sei auf dem Weg ins Krankenhaus, eine genaue Diagnose stehe noch aus.

SN/APA (OTS)/Stefan Voitl Der Medaillentraum von Valentina Höll ist geplatzt

Die Juniorenweltmeisterin hatte nach klarer Qualibestzeit auch bei ihren ersten Elite-Titelkämpfen als Goldfavoritin gegolten. Vor Höll war auch schon U23-Mitfavoritin Laura Stigger ausgefallen. Die Tirolerin musste einige Tage vor dem Cross-Country-Bewerb am Samstag wegen einer Magen-Darm-Erkrankung passen. Mit Silber von Sophie Gutöhrle im WM-Bewerb der Downhill-Juniorinnen mit nur zehn Teilnehmerinnen gab es am Schlusstag aber auch eine erfreuliche Nachricht. Die Oberösterreicherin holte die zweite ÖRV-Nachwuchsmedaille nach Gold der Tirolerin Mona Mitterwallner am Donnerstag im Juniorinnen-Cross-Country-Rennen. Quelle: APA