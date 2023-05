Hörl, Grössig und Schnetzer in Neusiedl im Viertelfinale out

Mit Interimspartner Philipp Waller landete das Saalfeldner Beachvolleyball-Ass Julian Hörl beim Pro-Tour-Start in Neusiedl auf Platz fünf. Auch für Laurenc Grössig aus Salzburg und Florian Schnetzer aus Unterach kam das Aus in der Runde der letzten Acht.

Julian Hörl/Philipp Waller, die wegen der aktuellen Polizeiausbildung von Alexander Horst zusammengespannt wurden, gaben sich in der Vorrunde keine Blöße und stiegen mit zwei Siegen am Freitag direkt ins Viertelfinale von Neusiedl auf. Dort waren die topgesetzten Robin Seidl/Mporitz Pristauz zu stark und setzten sich in drei Sätzen durch.

Landsmann Laurenc Grössig hatte am Freitag mit Timo Hammarberg überraschend gegen Seidl/Pristauz gewonnen. Im Viertelfinale scheiterten sie an Kindl/Seiser. Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig mussten sich dem litauischen Gespann Stankevicius/Knasas geschlagen geben. Bereits in der Zwischenrunde verabschieden mussten sich die Salzburger Laurenz Leitner/Paul Pascariuc.