Hörl/Horst dürfen nach Finaleinzug in Espinho für WM planen

Großer Erfolg für das Beachvolleyballduo Julian Hörl/Alexander Horst beim Challenger-Turnier in Espinho (POR). Der Saalfeldner und der Wiener unterlagen erst im Finale. In Litzlberg spielten Paul Pascariuc und Laurenz Leitner groß auf.

Das sind wichtige Punkte auf dem Weg zur WM in Mexiko und zu Olympia 2024 in Paris: Julian Hörl und Alexander Horst erreichten beim FIVB-Challenger in Espinho am Sonntag das Finale. Erst dort endete ihre Erfolgsserie, sie unterlagen Crabb/Brunner (USA) mit 0:2. In jedem Fall kommen die beiden topmotiviert zur Heim-Europameisterschaft Anfang August in Wien.

Der zweite Platz ist das beste gemeinsame Ergebnis der noch jungen Paarung, die der 40-jährige Alexander Horst nach der Trennung von Langzeitpartner Clemens Doppler eingegangen ist, um sich nochmals für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele zu qualifizieren. Nach Bronze beim Challenge Event im April in Saquarema (BRA) können Hörl/Horst somit weitere 760 Weltranglistenpunkte auf ihrem Konto gutschreiben. Die WM-Qualifikation für Mexiko im Herbst sollte damit geschafft sein.

In den Pool-Spielen gab es für das ÖVV-Duo zunächst einen Sieg gegen die Esten Nolvak/Tiisar und eine Niederlage gegen Kantor/Zdybek (POL). mit einem 21:19, 21;18 gegen die portugiesischen Lokalmatadore Pedrosa/Campos lieferten die beiden dann im Achtelfinale einen starken Coup. Das Viertelfinale gegen die Ukrainer Popov/Reznik ging in den dritten Satz. Dort war eine Super-Rally von 7:6 auf 12:6 der Schlüssel zum Sieg - mit 15:8 behielten Hörl/Horst die Oberhand. Im Halbfinale am Sonntag gab es gegen Kantor/Zdybek aus Polen die Chance zur Revanche, und die nützten die beiden eiskalt und siegten mit 2:0 (21:16, 21:17).

Alexander Horst: "Wir haben ein sensationelles Turnier in Espinho gespielt, wir können erhobenen Hauptes aus Portugal abreisen. Im tiefen Sand ist es extrem schwierig zu spielen und auch der Wind hat uns so manch schwierige Aufgabe gegeben, die wir meistens gut gelöst haben. Im Finale hatten wir nur wenig Chancen, kaum Zugriff, die US-Boys haben nicht viel zugelassen."

Julian Hörl: "Bronze und Silber auf der World -Tour - und das in einer Saison - einfach nur ein Traum. Die harte Arbeit der letzten Jahre macht sich bezahlt. Jetzt habe ich einen routinierten Partner an der Seite der das Spiel kennt, wie kaum ein Zweiter und mich durch die Matches lotst. Der tiefe Sand war extrem kräfteraubend - aber das war richtiges Beachvolleyball!"



Pascariuc/Leitner im Finale von Litzlberg

Im Strandbad Litzlberg stellten die Salzburger Paul Pascariuc und Laurenz Leitner einmal mehr ihre Klasse unter Beweis: Die Youngsters kämpften am Sonntag beim Pro Beach Battle Masters gegen die Ungarn Artúr Hajós/Bence Attila Stréli sogar um den Turniersieg, mussten sich dort aber geschlagen geben. Zuvor gelang ihnen im Halbfinale ein 2:0-Sieg gegen Djordje Klasnic/Lazar Kolaric aus Serbien - im Hexenkessel der Arena von Litzlberg kannte die Begeisterung um die Lokalmatadore keine Grenzen.

Bei den Frauen unternahm Victoria Deisl einen erfolgreichen Ausflug in den Sand. Die Hallen-Nationalspielerin und angehende Finnland-Legionärin kam mit Anna Katharina Mayer auf Platz vier, nachdem sich das Duo aus der Qualifikation bis ins Halbfinale gearbeitet hatte.