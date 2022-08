Hörl/Horst genießen in München Heimspiele

Das österreichische Beachvolleyball-Duo steht im EM-Viertelfinale.

Erst Regen, dann Sonnenschein: So wechselhaft wie das Wetter war die Leistung von Julian Hörl und Alexander Horst beim EM-Achtelfinale am Samstag in München gegen Kusti Nõlvak/Mart Tiisaar aus Estland. Am Ende aber schien die Sonne für den Saalfeldner und den Wiener: Nach dem 18:21, 21:18, 15:8 steht das österreichische Duo im Viertelfinale. Dort sind am Samstag die Weltranglisten-Sechsten Ondrej Perusic und David Schweiner aus Tschechien ihre Gegner.

Der erste Weg von Julian Hörl nach dem Sieg im Schatten der Pinakothek auf dem Königsplatz führte zu seiner Familie. Gratulationen und Umarmungen gleich nach dem Match, das ist etwas Besonderes. "Das ist einfach genial an diesem Turnier", sagte der 30-Jährige. "Es ist so nah an Salzburg, dass wir praktisch ein Heimspiel haben und uns viele Freunde und Verwandte anfeuern."

Der Anhang trieb Hörl und seinem 38-jährigen Partner begeistert an, so dass die beiden die Wende schafften. Die Esten sind immerhin die Nummer zehn der Welt. Hörl sagt zur großen Dichte an der Weltspitze: "Es wirkt manchmal richtig verzerrt. Hier schlagen wir ein solche Topduo, vorige Woche auf der World Tour in Hamburg sind wir in der Qualifikation gegen Polen ausgeschieden. Die haben dann aber das Turnier dort gewonnen." Hörl/Horst müssen sich als neuformiertes Team mühsam nach oben arbeiten. Vor der EM rangierten sie auf Platz 35 der Welt.

Robin Seidl und Philipp Waller folgten am Donnerstag ihren ÖVV-Teamkollegen ins Viertelfinale nach. Sie besiegten Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (NED) nach einer wechselhaften Partie mit 21:16, 10:21, 15:10. Ihre Viertelfinalgegner wurden am Donnerstagabend noch ermittelt.