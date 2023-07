Hörl/Horst in Gstaad nach Sieg über Weltmeister im Hauptbewerb

Beim World-Tour-Turnier in der Schweiz muss das österreichische Beachvolleyball-Duo nach überstandener Qualifikation früh aufstehen.

Mit zwei Siegen qualifizieren sich Julian Hörl und Alexander Horst am Mittwoch für das Hauptfeld des Elite-Turniers in Gstaad (SUI).

Im ersten Match konnten die argentinischen Brüder Capogrosso mit 21:18 und 22:20 besiegt werden, wodurch es am Abend zum Duell mit dem Weltmeister von 2017 - Evandro - kam. Alex und Julian gelang die Revanche, sie konnten die brasilianische Paarung Evandro/Arthur mit 21:19, 16:21 und 15:9 bezwingen.

Alexander Horst sagt: "Die Siege waren heute sehr wichtig - nicht nur für den Kopf, sondern auch für die Turniere im Herbst, vor allem für die WM."

Julian Hörl betont: "Wir haben heute sehr solide gespielt und sind nach kurzen Schwächephasen stärker zurückgekommen. Im ersten Satz hat Alex Evandro in der Verteidigung den Nerv gezogen, sensationelle Bälle."

Zur Regeneration gibt es kaum Zeit. Hörl/Horst müssen am Donnerstag bereits um 8 Uhr gegen Bryl/Losiak (POL) erneut auf den Platz. Österreichs einzige Vertreter beim Elite Turnier in den Schweizer Bergen kamen zu Krou/Gauthier-Rath (FRA, 3), Bryl/Losiak (POL, 6) und Pedro Solberg/Guto (BRA, 11) in die Vorrundengruppe, die im Round Robin System gespielt wird.

Alexander Horst meint: "Ich bin lange genug dabei, um mir meine Gedanken zu machen und sie auszusprechen. Eine Startzeit um 8 Uhr, weil man auf nur zwei Courts spielt, obwohl in Gstaad sechs Courts zur Verfügung stehen, ist für mich nicht verständlich und extrem unprofessionell."