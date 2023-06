Hörl/Horst in Jurmala im Achtelfinale out

Beim FIVB Challenge-Turnier in Jurmala (Lettland) gab es einen neunten Platz für das Beachvolleyball-Duo Julian Hörl und Alexander Horst.

Das 13:21, 18:21 gegen die Niederländer Immers/Van der Velde war relativ deutlich. Der Saalfeldner Julian Hörl analysierte: "Wir haben wieder angeschrieben, auch wenn wir heute nicht an die Leistungen vom Freitag anschließen können. Am Centercourt hat der Wind gedreht, gemeinsam mit dem Nieselregen waren das heute nicht meine Bedingungen."

In den Poolspielen waren die beiden Vitor Felipe/Renato (BRA) knapp im dritten Satz unterlegen und hatten Sowa /Pfretzschner (GER) besiegt.

Alexander Horst sagte: "Wir haben heute nie ins Spiel gefunden. Zu Beginn sind alle knappen Entscheidungen gegen uns ausgegangen und es war schwierig einen positiven Rhythmus aufzunehmen." Nächste Woche findet in Wien die Auslosung für die Europameisterschaften Anfang August statt. Hörl/Horst gehen als Nummer eins Österreichs in das Heimevent auf der Wiener Donauinsel.

Alexander Horst: "Ich verbinde so viele tolle Momente mit der Donauinsel und freue mich auf die Rückkehr. Wir sollten dadurch in einer Vorrundengruppe top gesetzt werden und zum Auftakt auf ein Team der hinteren Positionen treffen."